Zelfs als Sinkgraven vandaag de groepstraining wonderwel wél kan hervatten, is het de vraag of Peter Bosz hem tegen de Fransen zal opstellen. De verdediger staat sinds Schalke 04-thuis met een knieblessure aan de kant en Bosz selecteert alleen honderd procent (wedstrijd)fitte spelers. Tegen VVV-Venlo speelde Riedewald in Jong Ajax – onder toeziend oog van Bosz – verdienstelijk linksback.

,,Als Daley niet fit is, denk ik dat ik door de schorsing van Nick Viergever de tweede optie ben”, concludeerde Riedewald in Venlo al. ,,Mocht ik tegen Olympique Lyon spelen, dan is het contrast met VVV-uit natuurlijk wel groot. Welke Nederlandse voetballers kunnen er allemaal zeggen dat ze een Europese halve finale hebben gespeeld?”

Riedewalds multifunctionaliteit leek lange tijd een nadeel, omdat hij in de ogen van Bosz op geen positie de beste was, maar betaalt zich tegen Olympique Lyon alsnog uit. ,,In de jeugd heb ik vaak links centraal achterin en als controlerende middenvelder gespeeld. Maar linksback is wel weer even schakelen, omdat het een uitzondering is dat ik daar sta. De trainer heeft zelf aangegeven dat hij me niet als linksback ziet. Maar nood breekt wet.”

Volwaardige speler

Dat hij daar op het hoogste niveau kán spelen, bewees Riedewald in Turkije (september 2015) toen hij in Oranje voor de leeuwen werd gegooid. ,,Ik was heel blij dat ik daar mocht debuteren.” Ook naar het treffen met Lyon kijkt de Ajax-verdediger uit. ,,Ik zie mezelf niet als een noodverbandje, maar als een volwaardige selectiespeler. We zijn één team, doen het met z’n allen en hebben samen de halve finale bereikt. Fysiek ben ik op en top, maar dat is wat anders dan wedstrijdfit. Als je elke week speelt, is je ritme beter.”