Het is desondanks nog altijd een bizar gegeven dat Real en Atletico nu al voor het vierde opeenvolgende seizoen in de knock-outfase van de Champions League de degens kruisen. Het is een treffende illustratie van de kracht van Madrid als Europese voetbalhoofdstad en Spanje als meest dominante Europese voetballand.

Real Madrid staat doodleuk voor de zevende opeenvolgende keer in de halve finale van de Champions League en voor de twaalfde keer in totaal, waarmee De Koninklijke recordhouder is. In de geschiedenis van de Europa Cup I ging de Cup met de Grote Oren al elfmaal naar Real Madrid.

Atletico Madrid wist nog nooit beslag te leggen op de grootste trofee in het Europese clubvoetbal en dolf driemaal het onderspit in de eindstrijd.

Na zowel in de finales van 2014 en 2016 als in de kwartfinale van 2015 aan het kortste eind te hebben getrokken tegen Real, is Atletico erop gebrand eindelijk eens in Europees verband af te rekenen met de stadsgenoot. Atletico Madrid-trainer Diego Simeone zet alles op alles om de tendens om te keren. „Het zal dicht bij elkaar liggen en hopelijk kunnen we de ruimte die we creëren benutten. Zij zullen sterk beginnen, zoals ze thuis altijd doen”, waarschuwde de Argentijnse succescoach van Atletico voor de uitwedstrijd in eigen stad.

In de schaduw van de titelpretendenten Real Madrid en FC Barcelona is Atletico in Spanje aan een stabiele reeks bezig met slechts twee nederlagen in de laatste twintig Primera Division-wedstrijden (tegen FC Barcelona en Villarreal). En ook in de Champions League heeft Atletico, dat bij de start van de groepsfase in Eindhoven met een 1-0 zege niet mocht klagen tegen PSV, weer heel constant gepresteerd.

De hechte defensie blijft een belangrijk handelsmerk van Atletico, dat ook dit seizoen weer de minst gepasseerde verdediging heeft in Spanje. Een probleem voor de eerste confrontatie met Real is wel dat Atletico achterin gehandicapt is door de absentie van Juanfran, Sime Vrsaljko en José Maria Gimenez. Die laatste liep afgelopen zaterdag tegen Las Palmas een spierblessure op, wat betekent dat Simeone niet kan beschikken over de opties een tot en met drie voor de rechtsbackpositie.

Een meevaller is dat de Belgische international Yannick Carrasco naar verwachting tijdig is hersteld van een schouderblessure om te spelen tegen Real. In aanvallend opzicht is Antoine Griezmann nog altijd de belangrijkste schutter (25 goals in alle competities) van Atletico, maar daar is dit seizoen zijn landgenoot Kevin Gameiro als tweede speerpunt (16 goals in alle competities) bijgekomen.

Atletico is op zijn best in uitwedstrijden, waarin dit kalenderjaar nog geen enkele maal werd verloren. Waar het team van Simeone in november vorig jaar thuis nog met 0-3 van Real Madrid verloor, toen de stadgenoot langskwam in competitieverband, daar bleef Atletico begin april in Bernabeu kaarsrecht overeind (1-1).

Bij Real Madrid zijn ze op hun hoede voor de lepe ploeg van Simeone. De eerdere eliminaties van Atletico door Real en de ruime voorsprong van De Koninklijke in de Primera Division zeggen Real-trainer Zinedine Zidane niet veel. „Ik vind niet dat wij de favorieten zijn. Ik denk dat de kansen fifty-fifty zijn. Je kunt je niet vasthouden aan wat in het verleden is gebeurd. Dat is allemaal voorbij”, aldus Zidane, die de vechtlust van Atletico prees. „Hun grote kracht is dat ze nooit opgeven, wat er ook gebeurt. Ze blijven maar knokken. Dat is een fenomenale prestatie”, aldus Zidane, die geen beroep kan doen op de geblesseerde Gareth Bale.