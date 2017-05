Het zou onder meer gaan om records van voor 2005, waarvan niet meer kan worden nagegaan of er sprake is geweest van doping. De Britse vestigde in 2003 het wereldrecord op de marathon. "Ik ben gekwetst, dit beschadigt mijn reputatie en mijn waardigheid'', liet Radcliffe in een lang betoog weten.

European Athletics pleit voor veel strengere criteria voor het goedkeuren van Europese en mondiale records in de atletiek. Zo wil voorzitter Svein Arne Hansen dat alle records worden geschrapt van atleten die ooit zijn betrapt op doping en kunnen records van voor 2005 volgens hem beter niet meer als officieel worden erkend, omdat de internationale bond IAAF niet meer beschikt over bloed- en urinestalen van voor dat jaar. Radcliffe noemt de maatregel laf.