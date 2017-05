Bosz doet boekje open over opstelling tegen Lyon

"Het is een moeilijk seizoen voor die jongens", stelt Bosz, die weinig speelminuten reserveerde voor Tete en Riedewald. "En dan sta je ineens in een halve finale van de Europa League, een geweldige wedstrijd."

Of Lyon van een heel andere categorie is dan de eerdere tegenstanders van Ajax in de Europa League? "Lyon is een goede ploeg, wij ook. Maar iedere ploeg is ergens kwetsbaar. Wij willen altijd het spel maken en Lyon speelt graag op de counter."

Ajax begint woensdagavond in eigen huis om 18:45 uur aan de heenwedstrijd in de halve finale van de Europa League.