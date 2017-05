LIVE EXTRA - Ronaldo deelt Atlético vroege tik uit

De Spaanse grootmachten staan voor het vierde jaar op rij tegenover elkaar, dit keer in de halve finale. Volg het treffen vanaf 20:45 uur van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken in onze livewidget.

Real en Atletico troffen elkaar in 2014 en 2016 in de finale van de Champions League. In beide gevallen won de Koninklijke. In 2015 was Real ook al de sterkste in de kwartfinale.

Elf-voudig winnaar Real Madrid zette Bayern München met de nodige moeite opzij (1-2 en 2-4 na verlenging). Atletico Madrid, drie keer verliezend finalist, won over twee duels van het verrassende Leicester City (1-0 en 1-1).

Real rekent op Cristiano Ronaldo. Foto: AFP

Opstellingen

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Isco, Kroos, Modric; Benzema en Ronaldo

Atlético Madrid: Oblak; Hernández, Savic, Godín, Filipe Luis; Saúl Níguez, Koke, Gabi, Carrasco; Griezmann en Gameiro

Foto: Reuters