De 32-jarige Ghanees kreeg zondag twee keer geel van de scheidsrechter. Eerst omdat hij vanwege de spreekkoren verhaal haalde en direct daarna omdat hij zonder toestemming het veld verliet.

FIFPro reageerde eerder al vol ongeloof op de rode kaart van Muntari, die in het verleden uitkwam voor zowel Internazionale als AC Milan. "Muntari stond volledig in zijn recht", aldus de spelersvakbond in een verklaring.

"De scheidsrechter is het eerste aanspreekpunt bij dit soort incidenten. Hij hoort ook op zoek te gaan naar een oplossing. Voetballers dienen in bescherming te worden genomen. Wij vinden dat de bond naar Muntari's kant van het verhaal moet luisteren en een onderzoek naar de gang van zaken moet instellen. Ze moeten zorgen dat dit nooit meer gebeurt."

De tuchtcommissie besloot als klap op de vuurpijl om geen actie te ondernemen tegen Cagliari. Dit omdat 'slechts tien supporters zich racistisch uitlieten'...