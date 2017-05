De Italiaanse doelman (39) weet dat de Franse koploper van de Ligue 1 bijna altijd het net weten te vinden.

Foto: AFP

"Wij kunnen overal scoren. Ook volgende week in Turijn. We hebben het ook laten zien in Dortmund en Manchester waar we drie doelpunten maakten", prees Jardim het aanvallende karakter van zijn elftal in aanloop naar het halve finale-duel in de Champions League van woensdag.

"Maar Juventus is een ander verhaal. Zij voetballen ook aanvallend en hebben bovendien een hechte defensie."

De Portugese trainer weet nog niet of hij een beroep kan doen op middenvelder Tiemoué Bakayoko, die een gebroken neus heeft. "Misschien speelt hij wel met een masker. Dat gaan we woensdag bekijken."