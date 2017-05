"Ik ken hem wel", aldus middenvelder Mathieu Valbuena dinsdag, tijdens de persconferentie in aanloop naar het eerste halve finale-duel in de Europa League.

"Hij is de draaischijf van de ploeg. Veel gaat via hem. Hij heeft ook flink wat ervaring en helpt alle jonge spelers."

Foto: ANP

Ook trainer Bruno Génésio weet wat zijn ploeg woensdag in de Johan Cruijff ArenA te wachten staat. "Ajax is een offensieve ploeg. Ze zijn technisch heel sterk en hebben veel snelheid. Bij balverlies weten ze enorm veel pressing te genereren. Alle spelers werken dan mee: Traoré, Dolberg, Younes, Ziyech en Schöne, allemaal. Ajax is gewoon een heel complete ploeg. In alle linies zijn ze sterk."