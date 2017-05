Ronaldo grote man in Madrid

De Koninklijke versloeg stadgenoot Atlético dinsdag in het eerste halve finale-duel van de Champions League op overtuigende wijze: 3-0.



Cristiano Ronaldo maakte alle drie de treffers in het duel dat vorig jaar de finale was. Ook toen won Real.



Stuitervoorzet



De eerste goal viel dinsdag al in de tiende minuut. Na een stuitervoorzet van Casemiro koos Ronaldo precies het juiste moment om op te springen en raak te koppen. Atlético-verdediger Stefan Savic stond erbij en keek ernaar.

Real bleef doordrukken en kreeg diverse kansen. Een afgemeten kopbal van Raphael Varane kon door Jan Oblak echter worden gekeerd, terwijl een stijlvolle omhaal van Karim Benzema net naast vloog.

Vernietigende uithaal



Achttien minuten voor het laatste fluitsignaal viel de beslissing in het Santiago Bernabeu. Ronaldo kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied na een scrimmage ietwat gelukkig voor zijn voeten, maar de topschutter twijfelde niet en haalde vernietigend uit: 2-0.

En het werd nog mooier voor de 32-jarige Europees kampioen. In de 85e minuut stond hij na een combinatie met invaller Lucas Vasquez vogelvrij, waarna het een koud kunstje was om de 3-0 tegen de touwen te werken. Het was het tiende doelpunt van Ronaldo in elf Champions League-duels dit seizoen.

Unicum

In totaal heeft de Real-vedette nu 103 keer het net doen bollen in het kampioenenbal. Daarmee is hij recordhouder. In de kwartfinales met Bayern München maakte hij er ook al vijf.

Mocht de Portugees zijn huidige doelpuntendrift weten vast te houden dan lijkt weinig een tweede titel op een rij in de weg te staan voor Real. Mocht de ploeg van Zinedine Zidane daarin slagen dan is dat een unicum in de geschiedenis van de Champions League.