"Voetbal blijft een geweldige sport. Alles kan gebeuren. Ik geloof echt dat we nog een kans hebben om de eindstrijd te halen'', sprak hij waarschijnlijk tegen beter weten in.

Simeone rekent volgende week tijdens de return in het eigen Vicente Calderon op een revanche van zijn ploeg, die in Bernabeu weinig te vertellen had. "Nee, het zat er deze avond niet in voor ons. Dat is een harde conclusie, maar wel de realiteit. We zullen er voor eigen publiek helemaal voor gaan en blijven strijden tot het eindsignaal heeft geklonken.''

Verdediger Stefan Savic voelde zich evenmin al verslagen. "We kwamen hier om te scoren, maar met een nederlaag van 3-0 hebben we het onszelf nu wel heel moeilijk gemaakt. We zullen echter tot het einde erin blijven geloven dat we dit nog kunnen wegpoetsen.''