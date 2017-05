De FC Twente-spelers zeiden destijds dat die wedstrijd door de ’vijandigheid’ in de ArenA niet was te winnen. "Als je de laatste maanden kijkt hoe de sfeer in de belangrijke wedstrijden was, is dat ongelooflijk. Dat geeft een boost, want dan blijf je maar gaan. Dat is heel fijn. Een heerlijk gevoel dat je krijgt. Alsof je niet met zijn elven, maar met 50 duizend man speelt.”

Bosz: "Ik denk dat we niet zonder kunnen, dat we die steun hard nodig hebben, omdat dit een topduel is en wij dat alleen kunnen winnen als we allemaal top zijn.”

De trainer van Ajax liet zich niet in de favorietenrol drukken, ondanks het feit dat de Amsterdammers geen van de vier eerdere ontmoetingen met Olympique Lyon verloren. "Dat is geschiedenis, de wedstrijd van morgen wordt met heel andere spelers gespeeld. En tegen AZ heeft iedereen kunnen zien dat Olympique een uitstekend elftal heeft.”