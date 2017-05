Lyon-trainer: ’Geen vooroordelen over Ajax’

De Franse international was lovend over captain Davy Klaassen. "Klaassen is bepalend, de meest ervaren man en de speler die helpt alle jonge jongens in de ploeg goed te laten renderen”, aldus Valbuena.

Bruno Génésio, de coach die aangaf dat Alexandre Lacazette het duel net niet zal halen en Corentin Tolisso wel, zei onder de indruk te zijn van de beelden in de ArenA uit de jaren ’70, met de signatuur van Johan Cruijff. "Je ziet dat ze die speelstijl een beetje hebben behouden. Ook nu is het een heel offensieve ploeg, technisch zeer sterk en spelen ze vanuit elke linie met veel pressie naar voren. Vooroordelen dat dit makkelijk wordt, die kennen we in onze kleedkamer niet.”

Als er één ding duidelijk werd bij de persconferentie van Olympique Lyon, dan is het wel dat men in Frankrijk zijn zegeningen heeft geteld met Ajax als tegenstander in de halve finale van de Europa League. Trainer en middenvelder Mathieu Valbuena leken de Amsterdammers bijna in bescherming te moeten nemen.