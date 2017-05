"Al zou er een situatie kunnen ontstaan, dat je de handen ineenslaat als bijvoorbeeld Vincenzo Nibali een slechte dag heeft. Dan is het wel makkelijk wanneer je elkaar goed verstaat”, zegt Kruijswijk. "Maar als Steven of Bauke een slecht moment heeft, kan het ook zijn dat ik tegen Nibali zeg: Kom, geef even gas”, vult Dumoulin aan. "Het is mooi voor Nederland dat wij deze Giro rijden, maar we blijven wel concurrenten.”

Qua vertrouwen is het wel in orde met het Oranje-trio, dat met goede zin afreisde naar Sardinië. Kruijswijk heeft weliswaar nog wat lichte pijntjes overgehouden aan zijn val in de Tour of Yorkshire, maar grote zorgen zijn er geenszins. Mollema staat te popelen, nadat hij in 2010 voor de eerste en laatste keer de Giro reed.

Dumoulin kijkt nu al uit naar 16 mei, wanneer in Foligno (39,8 km) de eerste race tegen de klok op het menu staat. „Die tijdrit en de laatste in Milaan zijn voor mij de momenten, waarop ik het verschil moet maken met Steven en Bauke en tevens de andere klassementsmannen.”

Is er wel een gunfactor? "Natuurlijk gun je het Bauke en Tom eerder dan een andere renner”, vervolgt Kruijswijk. „Maar je bent vooral met je eigen resultaat bezig”, zo knikt Dumoulin bevestigend, waarop Mollema antwoordt. "Ik zou best blij voor Steven en Tom kunnen zijn als ze goed presteren, al hoop ik wel dat ik voor ze eindig.”

Lees het hele verhaal over de Nederlandse toppers in de Giro in de premiumversie van Telesport/De Telegraaf.