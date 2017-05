Schippers: 'Wereldrecord zou super zijn'

Het wereldrecord stamt uit 1988, toen er nog niet veel op doping werd gecontroleerd en Florence Griffith-Joyner 21,34 liep. Marion Jones noteerde in 1998 21.62, maar werd later op doping betrapt. Beide records voldoen dus niet aan de nieuwe criteria.

Wanneer die officieel van kracht worden, komt het wereldrecord op de 200 meter dus in het bezit van Schippers. "Het is natuurlijk super om alsnog wereldrecordhouder te worden”, reageert de atlete zelf. "Het is niet makkelijk om alle records te beoordelen, maar het is wel opvallend dat er veel staan uit de jaren 80 toen er relatief weinig dopingcontroles waren".