"Het was een lastige beslissing, maar na uitvoerig overleg met mijn team en de artsen hebben we besloten het probleem op te lossen'', aldus de 20-jarige Bencic, die al langer last heeft van haar pols.

Het Zwitserse talent, vorig jaar nog in de top tien van de wereldranglijst maar inmiddels teruggevallen naar plaats 123, moest de laatste editie van de Open Franse tenniskampioenschappen ook al aan zich voorbij laten gaan. Ze kampte toen met een rugblessure.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros gaat eind mei van start. Bij de vrouwen is de Spaanse Garbiñe Muguruza titelverdediger.