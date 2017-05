De bijna 16-jarige doelman heeft er elf seizoenen opzitten in de jeugdopleiding van de Belgische club. Delanghe tekent een contract voor drie seizoenen in Eindhoven

“Ik ben heel blij om bij één van de grootste clubs in Nederland te tekenen. Het sportief plan dat mij geschetst is, is fantastisch. Ik kijk er naar uit om met de trainers hier aan de slag te gaan", vertelt Delanghe op de website van PSV.