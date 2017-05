De oud-doelman was erbij toen de Rotterdammers de laatste keer kampioen werden. De 44-jarige Pool verdedigde tussen 1996 en 2001 de clubkleuren van Feyenoord. In 2000 werd hij beloond met de Gouden Schoen als beste speler van de Eredivisie.

In de zomer van 2001 vertrok Dudek naar Liverpool. Met The Reds veroverde hij in 2005 de Champions League. De goalie had een groot aandeel in de cupzege. In de finale met AC Milan vertolkte hij een beslissende rol in de strafschoppenserie.

Dudek deelde in het seizoen 2006/2007 de kleedkamer met Kuyt, die in de zomer van De Kuip naar Anfield Road was gehaald. In 2007 vertrok Dudek naar Real Madrid. In 2011 hing hij zijn handschoenen aan de wilgen.