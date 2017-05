"Tonny is een zeer belangrijke speler in onze selectie, die zich vanuit onze eigen jeugd heeft ontwikkeld tot international. We zijn zeer blij dat hij langer aan Feyenoord verbonden blijft en zijn vertrouwen heeft uitgesproken in de toekomst van de club.’", stelde de td.



Eerder besloten Karim El Ahmadi, Sven van Beek, Rick Karsdorp, Bilal Basacikoglu en Kenneth Vermeer langer in De Kuip te blijven.

Tonny Vilhena blijft langer bij Feyenoord. Foto: Rene Bouwman

Vilhena is nog maar 22, maar speelde sinds zijn debuut in 2012 al ruim 140 wedstrijden in het eerste. Hij won met Feyenoord de KNVB-beker en schopte het tot het Nederlands elftal. Hij kwam tot nu toe drie keer in actie voor Oranje. Dit seizoen maakte hij in 28 duels vier doelpunten.



CONTRACTNIEUWS | Tonny Vilhena vertelt jullie zelf het goede nieuws! #Feyenoord pic.twitter.com/X5vP5PsHG2 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 3 mei 2017

Hansson

Ook de talentvolle Emil Hansson (18), die in maart zijn debuut in het eerste van Feyenoord maakte, blijft behouden. Van Geel: 'Emil heeft laten zien dat hij een speler is met veel potentie.'

"Dit is een speciale dag, een bijzonder moment in mijn carrière", aldus de middenvelder, die in 2015 overkwam van het Noorse SK Brann.