LIVE EXTRA - Ajax met Traoré en Dolberg

Bertrand Traoré verschijnt aan de aftrap. De aanvaller is hersteld van een liesblessure die hij anderhalve week geleden opliep in de uitwedstrijd bij PSV. Hij vormt een voorhoede met Kasper Dolberg en Amin Younes in een uitverkochte ArenA.

Volg de halve finale in de Europa League van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livedwidget.

Puzzelen

Davy Klaassen, Lasse Schöne en Hakim Ziyech zijn weer de middenvelders van Ajax. Trainer Peter Bosz heeft even moeten puzzelen op zijn defensie. De geschorste Joël Veltman en Nick Viergever zijn evenals de geblesseerde Daley Sinkgraven niet inzetbaar. Zij worden vervangen door Kenny Tete, Jairo Riedewald en Matthijs de Ligt.

Bij Lyon doet de gevaarlijke middenvelder Corentin Tolisso gewoon mee. Alexandre Lacazette begint op de bank.

De club uit Amsterdam staat na twintig jaar weer eens in een halve eindstrijd van een Europees bekertoernooi. Olympique Lyon maakte eerder dit seizoen indruk tegen AZ, met overwinningen van 7-1 en 4-1. Vervolgens schakelde de huidige nummer vier van Frankrijk op weg naar de halve finale nog AS Roma en Besiktas uit.

Opstellingen

Ajax: Onana; Tete, Sanchez, De Ligt, Riedewald; Klaassen, Schöne, Ziyech; Traoré, Dolberg en Younes.

Lyon: Lopes; Jallet, N’Koulou, Diakhaby, Morel; Tousart, Gonalons; Cornet, Tolisso, Valbuena; en Fekir.

Volg de halve finale in de Europa League van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livedwidget.