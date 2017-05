Klaassen blij en op z'n hoede: 'Ongekend'

"We hebben een goede uitgangspositie, maar hebben in de vorige ronde gezien dat je er dan nog niet bent", bracht de captain voor de camera van RTL7 de kwartfinale tegen Schalke 04 in herinnering, waarin Ajax een riante 2-0 voorsprong helemaal zag worden uitgewist.

Lees ook op telesport.nl:

- Finale lonkt voor groots Ajax

- Bosz: 'Hele wedstrijd in mijn arm geknepen'

"We zullen in Lyon goed voor de dag moeten komen, want zij gaan er daar natuurlijk vanaf het begin vol op. In het begin speelden wij vandaag niet goed, maar na de openingsfase vlogen we er vol op. Ik weet niet wat dat met ons is in Europese thuiswedstrijden, maar ik denk dat iedereen in het stadion de wedstrijd staand heeft bekeken. Het was ongekend."

Rendement

Klaassen erkende dat hij en zijn ploeggenoten hadden verzuimd een finaleplaats nu al veilig te stellen. "Ons rendement in de eerste helft was zo hoog, dat hebben we normaal niet. De eerste twee kansen allebei een goal. En de tweede helft hadden we er nog wel twee of drie bij kunnen maken. Nu moeten we het volgende week maar afmaken."