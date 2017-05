Gonzalo Higuain tekende in het Stade Louis II voor beide doelpunten namens de Italianen, die op deze manier een einde lijken te maken aan het sprookje van AS Monaco. De Monegasken maakten eerder in het toernooi indruk, door in de achtste finale Manchester City en in de kwartfinale Borussia Dortmund uit te schakelen.

Strak schot

Na een klein half uur spelen tekende Higuain voor de openingstreffer. Een prachtige aanval via Paulo Dybala en Dani Alves (onder meer via twee schitterende hakballen) eindigde bij de spits, die met een strak schot in de verre hoek de score opende.

Twee minuten na rust had Radamel Falcao de gelijkmaker moeten aantekenen. Na slecht uitverdedigen van Italiaanse kant bezorgde Bernardo Silva de bal bij de Colombiaan, die het leer ietwat onder zich had liggen en daardoor niet vol kon uithalen. Gianluigi Buffon bracht redding. Vijf minuten later schoot Silva van afstand op het Juventus-doel, maar zijn schot was geen probleem voor Buffon.

Panklaar

Na een klein uur bracht Higuain zijn ploeg nog dichter bij de finale. Dybala profiteerde van balverlies van Tiemoué Bakayoko, bediende Alves en de Braziliaan leverde een panklare voorzet af op Higuain, die de 0-2 binnen gleed. Verder dan een kansrijke situatie van Silva, die op weg leek naar de 1-2, kwam Monaco niet. Die kansrijke situatie werd verijdeld door Leonardo Bonucci, waardoor Juventus de marge van twee behield en zo op weg lijkt naar de tweede finaleplaats in drie jaar tijd.