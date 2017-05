Franse pers looft Ajax en slacht Lyon: 'Een nachtmerrie'

"Olympique Lyon heeft een hoge prijs moeten betalen voor het geklungel", vindt France Football. "En het had nog veel erger kunnen zijn. Het kwartet Hakim Ziyech/Bertrand Traoré/Kasper Dolberg/Amin Younes bezorgde Lyon nachtmerries. Lyon was koortsachtig achterin en onhandig voorin. Ajax was een onhoudbare tegenstander."

Ook Le Monde vond dat de ploeg van trainer Bruno Genesio blij mocht zijn dat de nederlaag niet hoger uit viel. "Wat voor Lyon een mooie Europese avond had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie", aldus de krant. "Ajax was sneller en overtuigender in de duels. De score van 'maar' 4 tegen 1 is uiteindelijk een klein wonder."

L'Equipe geeft bijna geen cent meer voor de kansen van Olympique Lyon om de finale van de Europa League in Stockholm te bereiken. "Lyon was overdonderd door de strijdlust van de tegenstander, zonder een antwoord op de Nederlandse druk te hebben. Ze hebben een kans gemist op de eerste Europese finale."