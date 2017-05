Roda-redder opgepakt in Dubai

De aanhouding van de 35-jarige Korotaev vond plaats op 10 februari, toen hij arriveerde op Dubai International Airport. Dat was slechts een week na zijn entree bij Roda in Kerkrade.

Casanova

Dit wordt bevestigd door de woordvoerder van het beleggingsbedrijf van Korotaev in Dubai, AK Investment. Volgens de zegsman wordt hij door de autoriteiten in Dubai beschuldigd van het uitschrijven van een ongedekte cheque. Dat is in Dubai een strafbaar feit. "De heer Korotaev is de volgende dag in hechtenis genomen. Bovendien zijn vanaf dat moment al zijn bezittingen bevroren”, zo laat AK-woordvoerder Antoine Casanova per mail aan De Telegraaf weten. Volgens hem zit Korotaev nog altijd in voorarrest.

Met het nieuws over de arrestatie van Korotaev, komt een eind aan speculaties over de spoorloos verdwenen geldschieter. Bij Roda JC maakte men zich afgelopen weken steeds meer zorgen over de afwezigheid van de Rus, die zijn neus sinds begin februari niet meer op de club had laten zien.

Foto: Hollandse Hoogte

Collard moest gissen

Ook algemeen directeur Wim Collard moest gissen naar de reden dat de aanvankelijk zo enthousiaste suikeroom van Roda plotseling afstand had genomen. Collard zei afgelopen maandag nog te vermoeden dat Korotaev en zijn thuisfront enorm geschrokken waren van de publiciteit rond zijn investeringen in Roda.

Volgens de woordvoerder van AK Investments heeft de arrestatie van Korotaev niets te maken met fraude of met zijn eerdere betalingen aan Roda JC. Hiermee reageert hij op geruchten over een groep beleggers uit Dubai die beweert nog miljoenen van de Rus tegoed te hebben. De beleggers zouden vrezen dat Korotaev op persoonlijke titel een deel van hun geld in de Limburgse voetbalclub heeft geïnvesteerd. De beleggers zouden inmiddels op allerlei manieren proberen zoveel mogelijk van hun geld terug te halen en hebben daarbij inmiddels een advocaat ingeschakeld.

Opzetje

De zegsman van Korotaev zegt niets van de beweringen van deze beleggers te weten. Hij houdt het erop dat de Rus het slachtoffer is geworden van "een misverstand of erger: een opzetje.”