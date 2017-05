Succesploeg '92 ziet Ajax schitteren

Het gros van de selectie die 25 jaar geleden de - toenmalige - UEFA Cup omhooghield kreeg voorafgaand aan het duel nog een klaterend applaus van een afgeladen ArenA. Na afloop kregen de mogelijk nieuwe helden een zelden vertoonde ovatie als volgende zet in de rug naar nieuwe Europese glorie.

Onder meer Frank de Boer, Michel Kreek, Danny Blind, Sonny Silooy, Fons Groenendijk, Bryan Roy en Edwin van der Sar - de directeur had zich even bij het gezelschap gevoegd - waren aanwezig. Zij speelden begin jaren negentig tegen Torino een finale over twee duels. Dit Ajax mag het in Solna over één duel doen, als het de uitstekende uitgangspositie in Lyon verzilvert.