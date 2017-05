'Zonder Jørgensen geen titel voor Feyenoord'

"Is de paus katholiek?”, antwoordde Feyenoord-trainer Leo Beenhakker, toen voorzitter Jorien van den Herik hem in de zomer van 1998 vroeg of hij Jon Dahl Tomasson er bij wilde hebben. De Deen ontpopte zich in het kampioensjaar tot de op één na meest productieve Feyenoorder (na Julio Ricardo Cruz) en keerde in 2008 terug in de Maasstad, waar hij inmiddels alweer bijna negen jaar woont. Tomasson is vader van Luca (8) en Liam (4).

Verbaast het je dat een nieuwe titel voor Feyenoord zo lang op zich heeft laten wachten?

"Het heeft inderdaad wel heel lang geduurd. Daar zijn veel verschillende redenen voor. Iedereen weet dat Feyenoord een heel moeilijke periode heeft doorgemaakt. Dat heb ik zelf ook ervaren, want ik ben in 2008 teruggekeerd en heb nog twee jaar voor Feyenoord gespeeld. Toen had de club het heel lastig. Het is heel knap hoe ze daaruit zijn gekomen.”

Foto: Hollandse Hoogte

Net als in 1998/1999 is een Deense aanvaller dit seizoen heel belangrijk geweest voor Feyenoord. Wat vind je van het seizoen van Nicolai Jørgensen?

"Iedereen heeft het over Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena, maar ik vind Jørgensen dit seizoen de belangrijkste speler van Feyenoord. Als assistent-bondscoach van de Deense nationale ploeg heb ik alle wedstrijden van Feyenoord gezien. Ik ben er zeker van dat Feyenoord zonder Jørgensen dit seizoen geen kampioen zou zijn geworden. Hij heeft het echt fantastisch gedaan, niet alleen als doelpuntenmaker, maar ook als assistgever. Daarbij is hij heel belangrijk geweest in de manier van voetballen van Feyenoord door ballen goed vast te houden, waardoor het team vanuit hem kon doorvoetballen. In Denemarken was er kritiek op zijn keuze voor Feyenoord, omdat veel mensen vonden, dat hij van FC Kopenhagen direct naar een grote competitie moest gaan. Maar ik denk dat Nederland juist een heel goede tussenstap is geweest voor hem, zoals dat ook voor mij zo is geweest en voor veel andere Deense spelers.”

Hoe ga je als Rotterdammer de eventuele kampioenswedstrijd zondag beleven?

"Excelsior-Feyenoord is in mijn achtertuin, dus ik denk, dat ik wel even ga kijken. Via vrienden kan ik kaarten krijgen. Het is ook nuttig voor mijn werk als assistent-bondscoach, want ik blijf Jørgensen volgen. Mijn oudste zoontje Luca voetbalt bij Excelsior en hij is voor Feyenoord én voor Excelsior. Als Feyenoord kampioen wordt, dan krijgt hij maandag vrij van school en het is de bedoeling dat hij met vrienden naar de Coolsingel gaat voor de huldiging. In 1999 stonden daar zo ongelofelijk veel mensen. Dat was echt heel indrukwekkend. Er was geen stukje te zien waar niemand stond. Zoiets vergeet je nooit meer.”