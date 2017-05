De Ligt: 'Ik denk dat Lyon dat niet gewend is'

Louis van Gaal was met alle winnaars van de UEFA Cup in 1992 uitgenodigd en zag vanuit de koninklijke loge dat het goed was. "Meneer Van Gaal is een groot trainer van Ajax geweest”, kende De Ligt zijn klassieken. "Misschien denkt hij ook wel enigszins terug aan zijn periode. Enigszins.”

Vooral de totstandkoming van de 2-0 zal de voormalig coach van onder meer Ajax, FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester United en Oranje goed hebben gedaan. De Ajax-spelers belaagden Lyon als een zwerm horzels en dreven de nummer vier van Frankrijk rond de middenlijn tot wanhoop.

"Ik denk dat wij een goede pot speelden, dat we er kort bovenop zaten bij Lyon”, aldus De Ligt. "Het voetbal van achteruit was niet eens geweldig, maar we wonnen elke tweede bal. Ik denk dat Lyon niet gewend is dat een team zo veel pressing geeft. Het heeft zijn vruchten afgeworpen.”

