Europa onder indruk van Ajax: 'Godenzonen maken hun vaders trots'

"Ajax-jochies spelen Lyon weg", kopt de Duitse tabloid Bild. "Ajax kan geschiedenis gaan schrijven met de eerste Europese prijs sinds 1995. Toen hadden ze een team met onder meer Patrick Kluivert, Edgar Davids en Marc Overmars. Nu heten de sterren Traoré (21), Dolberg (19) en Younes (23)."

Foto: BILD

De Engelse tabloid Daily Mail loopt ook al op de feiten vooruit: "Ajax op koers voor treffen met United." Mochten de Amsterdammers de finale bereiken dan staan ze daarin tegenover de winnaar van de andere halve finale tussen Manchester United en Celta de Vigo. De nadruk wordt verder gelegd op Bertrand Traoré, die door Ajax van Chelsea wordt gehuurd en twee keer scoorde in de ArenA, en op het 'vloeiende spel van de thuisploeg, die kansen kreeg op nog meer doelpunten'. Ook de BBC en The Mirror hangen hun verhaal op aan Traoré.

"Europese finale heel dicht bij voor jong Ajax na spektakelzege tegen Lyon", kopt het Belgische Nieuwsblad. De krant ziet de Amsterdammers als 'piepjonge maar frivool'. "Wervelend Ajax kan finale al ruiken na 4-1 tegen Lyon en dankt daarvoor vooral Chelsea-huurling Traoré", stelt Het Laatste Nieuws.

"Ajax droogt Lyon af", stelt de Spaanse sportkrant Marca. "Alleen doelman Lopes zorgde ervoor dat Ajax niet nóg dichter bij de finale kwam. Met een gemiddelde leeftijd van 21,7 jaar werd Lyon verpletterd." "De jochies van Ajax spelen Lyon weg en staan met één been in de finale", vindt Sport. "De Godenzonen maakten hun vaders trots", aldus AS. "En dat in het huis van het 'totaalvoetbal'.

De Franse media loofden Ajax en spraken van een 'Nachtmerrie voor Lyon'.