Roda JC zet beoogde overname door Korotaev on-hold

"Roda JC hoopt zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid te krijgen en wil een en ander hoe dan ook spoedig en grondig uitgezocht hebben", aldus de club in een statement.

"Met de heer Korotaev zijn uitsluitend voorovereenkomsten getekend. Hierin heeft hij aan alle financiële verplichtingen voldaan. De aandelenoverdracht heeft echter nog niet plaats gevonden. Dit betekent dat Frits Schrouff nog steeds 99,8 % van de aandelen van de club in zijn bezit heeft. Roda JC zet de beoogde overname van de club door de heer Korataev voorlopig on-hold. Dit betekent dat speculeren over het budget voor komend seizoen vooralsnog zinloos is."

De zakenman met Russische achtergrond blijkt op 10 februari op het vliegveld van Dubai te zijn aangehouden op verdenking van het uitschrijven van een ongedekte cheque. Sindsdien zit hij in voorarrest en is hij volgens een persverklaring van zijn firma AK Investment in afwachting van zijn vrijlating op borgtocht.

De Zwitserse investeerder heeft vooralsnog een minderheidsaandeel in Roda JC. Hij zou in juni gaan beslissen of hij een groter aandeel zou nemen in de Limburgse club.