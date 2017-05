Willem II wijst Ajax-slachtoffers fijntjes terecht

'Wat is de overeenkomst tussen Schalke, PSV, Celta, Feyenoord, Lyon en Willem II? Die is er niet. Wij wonnen dit seizoen wél in de Arena!', twitterde het officiële account van de Tilburgse club donderdagochtend, nadat Ajax woensdag op imponerende wijze Olympique Lyon had verslagen.

Willem II was op 20 augustus van het vorige jaar de eerste club dit seizoen die Ajax in eigen huis een nederlaag wist toe te brengen. De snelle openingsgoal van Davy Klaassen in de eerste minuut werd door Erik Falkenburg en Fran Sol binnen een half uur omgezet in een 2-1 voorsprong, en die stond de formatie van Erwin van de Looi niet meer af.

Buiten beschouwing

De Tilburgers waren daarmee de eerste, en tot op heden nog steeds de enige club die dit seizoen in Amsterdam van Ajax wist te winnen. De bekerwedstrijd die Willem II een maand later in de ArenA afwerkte, laat de club maar even buiten beschouwing. Een jong en fris spelend Ajax elimineerde Willem II moeiteloos (5-0), en daarmee zijn de Tilburgers (samen met NEC) de ploeg die dit seizoen de grootste nederlaag in Amsterdam voor de kiezen kreeg...