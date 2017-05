De 63-jarige Engelsman werd donderdag benoemd, na een zoektocht voor een geschikte kandidaat van vijf maanden.

Baxter was eerder bondscoach van Bafana Bafana in 2004 en 2005. Nadat de voetballers zich niet wisten te kwalificeren voor het WK van Duitsland in 2006 werd hij ontslagen.

Baxter begint na dit seizoen met zijn werkzaamheden. Hij heeft nu nog verplichtingen als clubtrainer in Zuid-Afrika.