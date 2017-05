Beide spelers gaven tijdens de veertiende speelronde in Sheffield direct hun visitekaartje af. Zowel Chisnall als Van Barneveld begon met een 180'er. De leg werd uiteindelijk een prooi voor Barney, die geen moeite had met een 57-finish.

De twee deden vervolgens weinig voor elkaar onder tot Chisnall in de vijfde leg imponeerde met een uitworp van 142. De Brit nam een 3-2 leiding en hield vanaf dat moment de controle.

Van Barneveld kreeg in het zesde bedrijf de kans om terug te breken, maar zijn derde pijl belandde in de enkele in plaats van de hele bull en dat bleek een dure misser. Chisnall won zijn derde leg op een rij en zat op rozen. Van Barneveld gaf met twee gewonnen legs (4-4) nog een teken van leven, maar daarna was de koek op bij de 50-jarige Nederlander, die zijn Britse tegenstander met 5-7 zag winnen.

Uitslagen

Peter Wright v Adrian Lewis 7-2 Raymond van Barneveld v Dave Chisnall 5-7 James Wade v Gary Anderson Michael van Gerwen v Phil Taylor