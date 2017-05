Taylor doet Van Gerwen én Barney pijn

Mighty Mike behield ondanks het verlies de leiding in het klassement. De Brabander heeft nog een voorsprong van één puntje op Peter Wright, die eerder op de avond afrekende met Adrian Lewis. Doordat Taylor twee punten pakte, is Raymond van Barneveld uitgeschakeld voor de play-offs.

Van Gerwen en Taylor wisten donderdag beiden hun eerste zelf begonnen leg niet te winnen. In het derde en vierde bedrijf was dat wel het geval, waarna The Power met een break opnieuw het initiatief nam. Ditmaal slaagde hij er wel in om zijn eigen leg te houden: 4-2.

Een gemiste dubbel kostte Van Gerwen vervolgens definitief de aansluiting. Taylor denderde door richting 6-2, gunde zijn Nederlandse opponent nog één legje om vervolgens de overwinning binnen te hengelen: 7-3.

Van Gerwen, die zich al had geplaatst voor de halve finales, is door de nederlaag nog niet zeker van de eerste plaats in de reguliere competitie. De Brabander treedt over een week in de laatste speelronde in Aberdeen aan tegen Gary Anderson.



Bij winst stelt de titelverdediger zijn eerste plek, goed voor een premie van ongeveer 30.000 euro, alsnog veilig. Hij heeft één punt voorsprong op de Schot Peter Wright. De beste vier in de rangschikking gaan naar de ontknoping in The O2 in Londen, 18 mei.



Eerder op de avond verloor Van Barneveld met 7-5 van Dave Chisnall. De Nederlander voelde zich na afloop van de partij als de knock-out geslagen bokser Vladimir Klitsjko.



Uitslagen

Peter Wright v Adrian Lewis 7-2

Raymond van Barneveld v Dave Chisnall 5-7

James Wade v Gary Anderson 3-7

Michael van Gerwen v Phil Taylor 3-7