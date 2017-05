Blind zet eerste stap richting droomfinale met Ajax

De ploeg van José Mourinho won dankzij een doelpunt van Marcus Rashford met 0-1 en dus mag Daley Blind hopen op een eindstrijd tegen zijn oude club Ajax.

De Amsterdammers verdedigen volgende week in Frankrijk een 4-1 voorsprong na het oogstrelende eerste halve finale-duel van woensdag in de Johan Cruijff ArenA.

Blind doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax en kwam tot 143 duels in het eerste. In september 2014 werd hij voor ongeveer 18 miljoen euro door Louis van Gaal naar Manchester United gehaald.

Foto: AFP

Zonder tot groots spel te komen, heerste ManU in de meeste delen van de ontmoeting. Het voldeed ogenschijnlijk moeiteloos aan de eerste opdracht, zo weinig mogelijk weggeven. Celta kon in het eigen, niet al te grote huis (26.000 toeschouwers) amper tot een offensief komen. Toen de tijd er rijp voor was sloegen de Engelsen vervolgens toe.

Naarmate de eerste helft vorderde kreeg ManU al meer grip op het geheel. Tussen de 30e en 39e minuut kreeg de ploeg daardoor drie grote kansen.

Eerst struikelde Jesse Lingard in ideale positie over de bal, die hem door Henrikh Mkhitaryan op de voet was gelegd. Vervolgens had Mkhitaryan zelf moeten scoren, nadat hij na een prachtige pass van de verder wat tegenvallende Paul Pogba alleen voor Sergio Ãlvarez verscheen. De Spaanse doelman redde met de voet.

Kort later kreeg Lingard opnieuw een grote mogelijkheid, nu na een inleidende actie van Marcus Rashford, maar opnieuw voorkwam Ãlvarez een achterstand voor de thuisclub.

In de fase die er aan voorafging had Celta zich ook niet geheel onbetuigd gelaten. Al na 11 minuten had Daniel Wass de bal voor het inkoppen uit een voorzet van Nemanja Radoja, maar de Deen kopte voor het doel van Sergio Romero langs. Verder was er een schot van Pione Sisto, dat de voormalige Argentijnse doelman van AZ simpel kon oppakken.

Een kopkans van Iago Aspas daargelaten zorgden de Spanjaarden na de hervatting niet voor veel dreiging bij de Engelse defensie, waar Blind meerdere keren goed ingreep. De Engelsen hielden zodoende vrij simpel de controle en konden rustig op zoek naar een meevaller, die de zege zou kunnen opleveren.

Die deed zich voor in de 67e minuut. ManU kreeg een vrije trap op een positie die ideaal leek voor 'linkspoot' Blind. De oud-Ajacied stapte echter over de bal heen, waarna Rashford met zijn rechtervoet hard raak schoot (0-1).