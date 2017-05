Van Gerwen maakt zichzelf verwijten

"Ik mis op drie belangrijke momenten een dubbel. Ik neem deze nederlaag dus alleen mezelf kwalijk. Taylor speelde goed, maar ik mag hem niet in die vorm laten komen", aldus Van Gerwen na afloop bij RTL7.

"Als je die drie legs er bij mij op telt en bij hem afhaalt, heb je een heel andere wedstrijd. Het is meer dat ik mezelf pijn heb gedaan, dan dat Phil dat heeft gedaan. Hij was een beetje met het publiek bezig, maar ík heb die dubbels gemist en niet hij. Ik voel me goed en daarom baal ik hier zo van. De laatste tijd win ik altijd van Taylor. Dit mag gewoon niet gebeuren."

Door de verliespartij is Van Gewen met één speelronde te gaan nog niet zeker van de zege in de het reguliere gedeelte van de Premier League én de bijbehorende bonus van 30.000 euro.

"Nu moet ik een oplossing vinden. Ondanks vandaag heb ik alles nog in eigen hand en dat vind ik wel heel fijn. Als dat niet het geval is, zit je in de problemen. Ik maak mezelf nu ook nog niet echt druk. Peter Wright (de nummer twee op één punt van de Nederlander, red.) moet volgende week eerst nog maar eens zien te winnen van Raymond van Barneveld. Een punt is voor mij genoeg, maar ik wil er gewoon twee. Ik heb mezelf vandaag in de steek gelaten. Dat gaat niet twee weken achter elkaar gebeuren."

Foto: Hollandse Hoogte