Tijdens het eerste Diamond League-evenement in Doha staat er meteen een veelbelovende confrontatie op de rol. Wereldkampioene Dafne Schippers ontmoet op de 200 meter olympisch kampioene Elaine Thompson. Het gaat om geld, het gaat om de eer, maar het gaat vooral ook om het uitdelen van een psychologisch tikje.

Thompson veroverde vorig jaar tijdens de Olympische Spelen goud op 100 en 200 meter en sindsdien wordt ze als de sprintkoningin van deze aardbol beschouwd. De doorgaans weinig spraakzame Jamaicaanse wilde gisteren in Doha doen geloven dat het met haar zelfvertrouwen wel goed zit.

„Ik voel helemaal geen druk. Ik weet dat ik de snelste vrouw ter wereld ben en ik vind dat leuk. Het wordt mijn eerste 200 meter van dit seizoen en ik hoop een perfecte race te gaan lopen. Maar uiteindelijk is het gewoon een wedstrijd. Ik ga kijken wat ik kan en wat ik beter kan gaan doen tijdens de volgende wedstrijd.”

Schippers, die doorgaans geen woord wisselt met haar concurrente, durft het verloop van de eerste confrontatie dit seizoen niet te voorspellen: „Alles is mogelijk en ik kijk ernaar uit om samen te racen. Maar het maakt me niet uit of ik nou tegen Thompson loop of tegen iemand anders, ik loop gewoon mijn eigen race.”