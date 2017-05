Clubcoryfeeën maken zich grote zorgen over de toekomst van Roda JC. Voormalig bestuurslid en ex-suikeroom Nol Hendriks sluit zelfs niet uit dat de continuïteit van de profclub in gevaar kan komen.

„Het ziet er niet goed uit. Dit is héél slecht nieuws. Als die deal niet doorgaat, heeft Roda JC een heel groot probleem. Dan vraag ik me zelfs af of er nog wel een licentie komt.”

Foto: HOLLANDSE HOOGTE

Hendriks, in het verleden befaamd om zijn neusje voor goede spelers, waarschuwt Roda JC. „De onzekerheid mag niet te lang duren, want er moet nogal wat gebeuren aan de selectie. Straks is de markt voor goede spelers veel minder.”

Vier scenario's

Ook Sef Vergoossen, die als trainer succesrijk was met Roda JC en dit seizoen als klankbord fungeert voor trainer Yannis Anastasiou, is bezorgd.

„De club zit in een heel moeilijke fase. Er zijn al zoveel onzekerheden en daar komt dit nog eens bij. Roda JC moet met vier scenario’s werken. Eredivisie met of zonder Korotaev en Jupiler League met of zonder Korotaev. Bij een deal met Korotaev was sprake van een begroting van 20 miljoen euro, maar als hij niet instapt en het wordt Jupiler League dan zal de begroting, denk ik, dichter bij de 5 dan bij de 10 miljoen euro liggen. En dan is er ook nog eens geen trainer voor komend seizoen en geen technisch directeur. Om het positief te zeggen: er ligt een grote uitdaging."