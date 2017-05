Manchester City wil miljoenen pompen in NAC Breda

NAC gaat daarmee definitief onderdeel uitmaken van de City Football Group, het voetbalimperium van de sjeiks dat inmiddels clubs heeft in Engeland, Spanje, de Verenigde Staten, Australië, Japan en Zuid-Amerika.

Lees hier ook:

NEC'er Breinburg krijgt aanbod van Manchester City

Een team van tien man van Man City werkt al maanden aan de intensieve uitbouw van de samenwerking met NAC, waar veel jonge spelers worden gestald. Andersom reist technisch directeur Hans Smulders bijna tien keer per jaar naar Manchester voor besprekingen.

Het samenwerkingsmodel lijkt veel op dat van Chelsea en Vitesse. In Arnhem worden ook alle jonge talenten gestald door Roman Abramovich en zijn mensen.

Qua niveau hoeft NAC niet tot de top van Nederland te behoren. De City Football Group beschouwt NAC als een eerste station waar zeer jonge talenten, die overal in de wereld worden gescout, verder worden opgeleid onder de vleugels van Manchester City. Die talenten moeten dan wel onder de beste omstandigheden, vergelijkbaar met de faciliteiten bij het jeugdcomplex in Manchester, kunnen trainen. NAC heeft in de ogen van de Engelsen nu volstrekt ontoereikende faciliteiten. De accommodatie van Vitesse kostte ruim tien miljoen euro, als het in Breda groter en luxer wordt betekent dat een enorme investering in de club.

De plannen en dvd’s van het nieuwe complex worden al getoond aan nieuwe spelers en talenten die moeten beslissen of ze voor Man City willen tekenen.