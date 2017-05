Vrees voor tijdritten van Dumoulin

"Dit is een deelnemersveld dat ook in een Tour de France niet zou misstaan. Onder hen een heel sterke Nederlandse afvaardiging, met wie we tot het einde rekening moeten houden. Kruijswijk is altijd goed voorbereid op de Giro en Mollema is een beetje zoals ik. Geen topfavoriet, maar we doen wel mee. In mijn ogen is Dumoulin van deze drie de sterkste. Hij oogt heel fit en met die twee tijdritten in zijn voordeel, is hij een heel gevaarlijke klant”, aldus Pinot, die op die discipline na Dumoulin weleens de beste klassementsman kan zijn.

Titelverdediger Vincenzo Nibali hamert eveneens op het voordeel van Dumoulin in de tijdritten. "Die zijn bij elkaar bijna 70 kilometer hè, daar kun je een hoop tijdwinst boeken ten opzichte van de concurrentie. Dumoulin gaat een goed klassement rijden, daar ben ik van overtuigd. Zo’n zesde plaats als in de Ronde van Spanje van 2015, is niet voor iedereen weggelegd. Dan ben je tot heel veel in staat”, aldus de Italiaan van Bahrein, die in al die woorden gesteund wordt door Nairo Quintana. "In die twee tijdritten kan Dumoulin een grote slag slaan”, zo weet de Colombiaan van Movistar van zichzelf dat hij niet uitblinkt op dat gebied.

Nibali erkent ook de kwaliteiten van Mollema en Kruijswijk, al waarschuwt hij de laatste. "Kruijswijk is heel sterk, maar het gaat anders voor hem worden dan vorig jaar. We kennen hem nu beter, het verrassingseffect dat toen in zijn voordeel speelde, is er niet meer”, zo moest Nibali vorig jaar bergop zijn meerdere erkennen in de rossige coureur van Lotto-Jumbo. "En Mollema heeft al zo vaak bewezen dat hij mee kan, al was dat vaak tot een bepaald moment. Elke keer kwam hij echter iets tegen, waardoor hij zijn podiumkansen verspeelde. Als dat nu niet het geval is en drie weken lang dat hoge niveau kan vasthouden, is hij een serieuze kandidaat voor de roze trui.”

