'Rashford is verliefd op voetbal'

"Ik ben zeer opgetogen over het vertoonde spel, maar niet met het resultaat", liet Mourinho weten. "In de rust hadden we al twee of drie doelpunten gemaakt moeten hebben. We speelden goed genoeg om de zaak al helemaal te beslissen, maar nu moeten we nog aan de bak op Old Trafford."

Dankzij een rake vrije trap van Marcus Rashford zegevierde United. Mourinho prees de jonge aanvaller. "Rashford is verliefd op de voetbal. Hij blijft na de training nog een uur om vrije trappen te oefenen."