De Engelsman toonde zich een tevreden man na de zege, maar verwonderde zich ook over zijn opponent uit Nederland. "Michael is een moeilijke opponent om tegen te spelen, maar het was een rare wedstrijd. Een aantal keren ging Michael voor de bull op het moment dat hij een finish had moeten overlaten. Dat zette hem onder druk."

Op de momenten dat Van Gerwen uit probeerde te gooien met een finish via de bull stond Taylor nog niet op een finish. "Ik denk dat de finish van 90 (daarmee kwam de Engelsman op een 5-2 voorsprong, red.) mij de wedstrijd opleverde", aldus Taylor, die bijna zeker is van een plek in de play-offs. "Om van Michael te winnen is fantastisch."

Taylor op rozen

The Power heeft volgende week tijdens de laatste reguliere speelronde van de Premier League nog twee legs nodig tegen Adrian Lewis om helemaal zeker te zijn van een plek in de halve finales. "Ik heb het in mijn eigen handen. Het zou geweldig zijn om de play-offs te bereiken", zei de blije Engelsman.

Taylor stopt aan het begin van 2018 met professioneel darten. De 56-jarige grootheid uit Stoke-on-Trent zou zijn loopbaan dolgraag willen besluiten met een zevende eindzege in de Premier League. Eerder bracht Taylor de prestigieuze dartscompetitie van 2005 tot en met 2008, in 2010 en in 2012 op zijn naam. Vorig jaar bereikte hij ook de finale, maar daarin bleek Van Gerwen veel te goed: 3-11 in legs.