Poppen van AS Roma-spelers opgehangen aan brug

Vandalen hadden drie paspoppen van AS Roma-spelers, Mohamed Salah, Daniele De Rossi en Radja Nainggolan, opgehangen aan een brug. Ook was er een spandoek bijgevoegd met daarop de tekst: "Een goeie raad: slaap vanaf heden met het licht aan."

De vraag is nu wie er verantwoordelijk zijn voor de actie. Het zouden fans van Lazio Roma kunnen zijn, maar de aartsrivaal zegevierde onlangs nog op bezoek bij AS Roma. Een bedreiging van de fans van AS taan het adres van hun eigen spelers lijkt daarentegen ook niet erg logisch.