De middenvelder van de Eindhovenaren miste twee duels door een enkelblessure, waaronder de topper tegen Ajax: 2-1 winst. Ook Luuk de Jong trainde weer volledig mee. De spits van PSV bleef, eveneens door enkelblessure, op de bank tegen Ajax. Jetro Willems keert in de Euroborg terug na een hamstringkwetsuur.

Het is twijfelachtig of de Eindhovenaren in Groningen een beroep kunnen doen op Bart Ramselaar (griep) en Siem de Jong (kuitblessure).

Phillip Cocu had ook goed nieuws voor Achilles '29. Sam Lammers, Dante Rigo, Pablo Rosario vrijdagavond niet uitkomen voor Jong PSV in het cruciale treffen met de club uit Groesbeek. Achilles moet winnen in de verbeten strijd om handhaving in de Jupiler League met FC Dordrecht.

Jong PSV wil graag de nul houden om net als VVV op dit moment op 34 tegengoals te blijven staan. Dat is het laagste aantal in de Jupiler League.