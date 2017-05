FOTO'S Rashford bepaald niet onder de indruk van Guidetti

Rashford, de maker van het enige doelpunt in Spanje, werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald door trainer José Mourinho. De aanvaller nam daar uitgebreid te tijd voor en dat beviel Guidetti niet. De oud-Feyenoorder vertelde Rashford dat hij op moest schieten, maar die reageerde door zijn vinger voor zijn lippen te houden en de Zweed te vragen of hij soms de scheidsrechter was.

Foto: Reuters

Guidetti stond ooit onder contract bij Manchester City en vertelde voor de wedstrijd dat Manchester blauw is en dat dat ook zo zal zijn als Celta op bezoek komt. De clubkleur van zowel City als Celta is lichtblauw.

Foto: Screenshot

Foto: Reuters