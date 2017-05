Kruijswijk verliest 13 seconden in eerste Giro-etappe

In een scherpe bocht op 3.2 kilometer van de streep ging het mis. Er moest hard worden geremd en verschillende renners gingen onderuit. Kruijswijk heeft vermoedelijk achter die val gezeten. Op beelden is te zien dat de nummer zes van vorig jaar met een aantal ploeggenoten sprintend over de streep komt, op hooguit een paar meter van het peloton. Als beoordeeld is dat die paar meter meer dan een seconde verschil inhouden, dan wordt de achterstand ten opzichte van de eerste pelotonrenner opgenomen.

Bauke Mollema en Tom Dumoulin zaten net als de andere klassementsrenners voor het breukje.