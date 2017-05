Achilles: 'Wij zullen lange strijd voeren'

Voorafgaand aan het laatste competitieduel met Jong PSV toonde de preses van Achilles zich volop strijdbaar voor de camera's van Fox Sports. "Het spoedappel dat wij donderdag bij het gerechtshof hebben aangevraagd, zal binnenkort dienen. En welke stappen we eventueel daarna ondernemen, zullen we daarna wel zien."

Sanctie

Derks legt zich met Achilles nog niet neer bij de sanctie, die door de licentiecommissie onlangs werd opgelegd omdat de club dit seizoen bij herhaling niet aan de financiële doelstelling heeft voldaan. Volgens het bestuur heeft de KNVB fouten gemaakt in de gevolgde procedure.

"Bovendien is het vakantie deze week", aldus Derks. "Veel mensen zijn op vakantie, waaronder onze advocaat, die donderdag pas thuis is gekomen. We hebben ons niet normaal op onze verdediging kunnen voorbereiden."

Triest

Trainer Eric Meijers reageerde kort voor het duel met Jong PSV ook op de aparte timing van de bekendmaking van het nieuws. "Triest dat je dit drie uur voor de laatste wedstrijd hoort. In deze situatie heb je alleen maar verliezers, hier is het voetbal niet bij gebaat."

"Achilles'29 heeft vier jaar lang het hoofd boven het maaiveld uitgestoken door aan deze pilot van de Jupiler League mee te werken", vervolgt Meijers. "En wij hebben wel de plichten, maar niet de rechten. We hangen met onze hoofd in een strop en de KNVB trekt aan het touwtje."