Achilles degradeert uit Jupiler League

57 min geleden ANP

Achilles'29 is definitief gedegradeerd uit de Jupiler League. Na de ruime nederlaag tegen Jong PSV (1-5) in eigen huis, eindigt de ploeg van Eric Meijers sowieso als laatste in de competitie.