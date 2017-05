Met nog drie wedstrijden te gaan kijkt de formatie van Mauricio Pochettino nog altijd aan tegen een achterstand van vier punten op koploper Chelsea, dat nog vier duels voor de boeg heeft. Bij een overwinning op West Ham had Tottenham de druk opgevoerd op de ploeg van Antonio Conte, die dan nog slechts een puntje voorsprong had gehad.

Adrian

Maar Tottenham kon het tijdens het bezoek aan laagvlieger West Ham niet bolwerken. En dat was voor een groot deel ook de verdienste van West Ham-goalie Adrian. Vooral een situatie na twintig minuten, toen de keeper binnen een paar seconden subliem redde op pogingen van Harry Kane en Dele Alli, terwijl een derde poging van Heung-Min Son smoorde. Ook de kopbal uit de daaropvolgende corner van Eric Dier ranselde Adrian uit het doel.

Na rust hoefde de keeper minder vaak op te treden. Een slap schotje van Christian Eriksen was geen moeilijke redding voor de Spanjaard, terwijl een tweede poging van de Deen net voorlangs vloog. En het gebrek aan doeltreffendheid kwam de bezoekers duur te staan. Halverwege de tweede helft kegelde Manuel Lanzini, nadat een schot van André Ayew in de doelmond smoorde, de titelaspiraties van Tottenham aan diggelen.

Geblunder

Ook Janssen (door Pochettino twintig minuten voor tijd naar het front gestuurd) kon in de stand geen verandering meer brengen. Sterker, de grootste kans was voor de thuisclub, toen Jonathan Calleri geblunder in de defensie van Toby Alderweireld leek af te straffen. Hugo Lloris redde echter fenomenaal op het schot van de Argentijn.

En waar Tottenham treurde, vierde West Ham feest. Het was dit seizoen de eerste overwinning voor de Hammers tegen een club uit de top-acht van de Premier League.