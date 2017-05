premium

Doelpuntenfestijn in Keulen

26 min geleden ANP

Het belangrijke duel in de race om Europees voetbal tussen 1. FC Köln en Werder Bremen is uitgemond in een doelpuntenfestijn. De thuisploeg won met 4-3 en ging over Bremen heen, dat voor het eerst in twaalf competitiewedstrijden weer eens verloor.