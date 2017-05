Kaars speelde in het verleden onder meer bij de amateurtak van Ajax. Bij ASV De Dijk is de topscorer dit seizoen zeer succesvol. Mede dankzij zijn veertig treffers (in 32 duels) is de Amsterdamse club dit jaar kampioen geworden in de Derde Divisie zondag.

Dennis Kaars tekent voor twee seizoenen bij #FCDenBosch: "Snel, technisch en ontzettend doelgericht" https://t.co/keytQslYCx #welkom Dennis! — FC Den Bosch (@mijnfcdenbosch) 5 mei 2017