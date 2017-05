Ajax heeft woensdag tegen Olympique Lyon op Europa Leagueniveau laten zien dat de Nederlandse intentie van voetballen, waar ons voetbal internationaal zo groot mee is geworden, toekomst heeft. Vooral daarover ben ik heel opgetogen geraakt. Het spel van Ajax biedt perspectief hoewel ik besef dat het komende donderdag in Lyon zomaar fout kan gaan. Ze vergaten het af te maken, maar dat is net zo goed een kwestie van kwaliteit.

Zoals Ajax speelt, is de verdienste van trainer Peter Bosz, die met zijn eigenwijzigheid de Nederlandse voetbalfilosofie altijd heeft gepropageerd en dit op topniveau waarmaakt. Heel knap, zeker bij Ajax waar afjagen, 90 minuten de pollen uit de grond lopen en de bereidwilligheid om hard voor elkaar te werken niet altijd als even vanzelfsprekend wordt beschouwd. Dat is Bosz gelukt. Hoe lang je dat veeleisende Ajax-spel kan opbrengen, staat voor mij voor fysieke kracht, niet of je twee meter lang en twee meter breed bent.

Op zo’n heerlijke avond verlies je wel iets van je objectiviteit als iedereen zo meedoet bij Ajax en gun je de spelers hun succes. Toch zie je dat jongens als Hakim Ziyech en Lasse Schöne dit geen hele wedstrijd volhouden en de kracht en scherpte ontbreekt om in de slotfase beslissend te zijn. Daarom mist Ziyech ondanks al zijn genialiteit die reuzekans in de slotfase. Amin Youness maakt in geen 100 jaar meer dan 10 doelpunten per seizoen. Heeft ook met het verschil tussen kwaliteit en topkwaliteit te maken. Neem Christian Eriksen bij Tottenham Hotspur, niet een man van kracht, maar juist van voetbal, attractief voetbal. Een geweldige speler, creatief en daarnaast blijft hij gaan, maakt de meeste kilometers van iedereen en legt in de 90e minuut nog dezelfde klasse aan de dag als in de eerste minuut. Voor Dele Alli geldt hetzelfde. Zulke topspelers blijven beslissend tot het laatst, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Anders hadden sommige spelers niet meer bij Ajax gespeeld, maar op een hoger niveau.

Hoewel het elftal van Ajax behoorlijk wat buitenlanders herbergt, vond ik het spel van Kenny Tete en Jaïro Riedewald hoopgevend en een mooi signaal dat de opleiding van Ajax spelers aflevert op een hoog niveau . Als rechts- en linksachter zijn ze minstens zo goed als Joël Veltman en Daley Sinkgraven en bezitten meer internationale potentie. Vooral Sinkgraven zal het nooit redden. Hun spel betekent een opwaardering van de opleiding van Ajax. Dat Tete aanvankelijk te vaak terug en op safe speelde, kon ik wel begrijpen. Als je nooit speelt, kies je eerst voor zekerheid. Veltman komt weliswaar ook uit de eigen jeugd van Ajax, is opbouwend iets beter, maar tegelijkertijd ouder en is verdedigend een stuk minder dan Tete.

Al met al heb ik genoten van Ajax.